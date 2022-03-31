الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يعلق على قرار قيس سعيّد بحل البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد وذات التأثير القوي، اليوم الخميس إن قرار الرئيس قيس سعيّد بحل البرلمان جاء متأخراً ولكنه خطوة ضرورية.



وقال المسؤول النقابي سامي الطاهري، إن "الاتحاد كان من الأوائل الذين دعوا إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء مهام البرلمان الذي أصبح في وضع كريه، بسبب العنف الذي ساد جلساته".

وأوضح الطاهري لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، أن "البرلمان المجمد كان في عداد الميت وإكرام الميت دفنه"، وأشار إلى أن الاتحاد سيصدر في وقت لاحق موقفه الرسمي من قرار الرئيس عقب اجتماع المكتب التنفيذي.

وأعلن الرئيس سعيّد أعلن مساء أمس الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي قراراه حل البرلمان، بعد ساعات من تنظيم الأخير جلسة عامة عن بعد صوت خلالها على إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو (تموز) الماضي.

وقال الطاهري إن "من بين أهم النقاط في كلمة رئيس الجمهورية أمس خلال إعلانه عن حل البرلمان تحذيره من العنف"، وكان سعيد اتهم البرلمان المجمد بـ"التآمر على أمن الدولة" ووصف اجتماعه بـ"المحاولة الانقلابية الفاشلة".