شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تفرض عقوبات على وسائل إعلام رسمية في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة المتحدة الخميس، فرض عقوبات جديدة على جهات "دعائية روسية والإعلام الرسمي" تستهدف ملاك قناتي تلفزيون يمولهما الكرملين ومقدّم برامج معروف، بعد غزو أوكرانيا.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان: "لعبت بريطانيا دوراً قيادياً في العالم لفضح معلومات الكرملين المضللة، وتستهدف هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات القائمين على الحملات الدعائية الذين يفتقدون للخجل وينشرون روايات الرئيس فلاديمير بوتين وأخباره الكاذبة".