اليابان تعود إلى اتهام روسيا باحتلال جزر متنازع عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

وصفت اليابان سيطرة روسيا منذ عقود على سلسلة من الجزر المتنازع عليها بـ "احتلال غير مشروع"، حسب مسودة تقرير سنوي للسياسة الخارجية.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الأمر يتزامن مع توتر العلاقات الثنائية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

ويعود التصنيف للظهور مجدداً لأول مرة منذ 2003، ما يعكس تحول طوكيو إلى موقف أكثر عدائية، من موقف سياسي تصالحي مع موسكو، كانت تتبناه على أمل أن تؤدي المفاوضات حول الجزر قبالة هوكايدو إلى عودتها إلى اليابان في المستقبل.

وحصلت وكالة كيودو على مسودة التقرير "الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2022".

وجاء في مسودته أن الجزر، جزر الكوريل الجنوبية في روسيا والأراضي الشمالية في اليابان، هي جزء "أصيل" من أراضي اليابان، وهي كلمات ظلت غائبة منذ نسخة 2011 من التقرير.

وسيصدر التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية اليابانية في أواخر أبريل (نيسان) بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا.