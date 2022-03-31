شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب الكهرباء بجدول زمنى لتجديد الشبكات المتهالكة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، إن ميزانية المحافظة تبلغ 402 مليون جنيه، منهم 76 مليون جنيه بالجهود الذاتية تم إنفاقها بالكامل على قطاع الكهرباء.

وتساءل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية عن المبالغ المراد تحقيقها بالجهود الذاتية بالمحافظة، وعن تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز (النجيلة – السلوم – سيدي براني).

ومن جانبه، قال طارق زكى رئيس قطاع شبكات مطروح، إن هناك استثمارات ضخمة توجه للمحافظة ويتم تخصيص جزء من الاعتمادات لتحسين الأداء، ولكن نقطة الضعف فى الخطوط الهوائية، ويتم التغلب على هذا الأمر من خلال توفير أجهزة ومعدات جديدة يتم التعامل معها بتكنولوجيا حديثة لحل أزمة الكهرباء بالمحافظة إلكترونيا.

وقال النائب جمال الشورى، مقدم طلب الإحاطة أن هناك عدد من المحطات تعانى من عدم الصيانة ومن ثم عدم وجود خدمة جيدة.

وأضاف النائب عيسى أبو تمر، إن الشبكات الكهربائية بالمحافظة متهالكة، متابعا: "مقدم على 15 شبكة لم يتم الموافقة على أيا منها بشأن الإحلال والتجديد".

وطالب النائب محمد الحسينى، ممثلى الكهرباء بالالتزام بخطة التنفيذ فى المواعيد المحددة ، قائلا:" سيتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم تحقيقه فى الملف".