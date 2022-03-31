شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يكثف نشاطه فى توزيع المواد الغذائية على الأسر أكثر احتياجا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، سواء مواصلة إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وقوافل طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم، وتوزيع كراتين المواد الغذائية الرمضانية علي الأسر الأكثر احتياجاً، واستمرار تنفيذ مسابقات حفظة القرآن الكريم السنوية في المحافظات استعداداً لشهر رمضان، وتشكيل فرق للمشاركة في الحملات المتنقلة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.





في محافظة أسيوطافتتحت أمانة مركز ديروط، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والخضار وياميش رمضان بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وشهد المعرض إقبالاً من أهالي المركز وسط تخفيضات المعروضات التي وصل نسبتها إلي 30 %، ومن جانبه، أعلنت أمانة مركز ابنوب، عن انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم السنوية الثالثة، التي تنظم علي مستوي المحافظة، بمشاركة 250 متسابق ومتسابقة.





وفي محافظة بورسعيدأعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن افتتاح معرض "مستقبل وطن"، للسلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان، في منطقة الزهور أمام مستشفيي النصر بجوار برج أبو يمن، وسط تخفيضات كبيرة.





وفي محافظة الجيزةأقامت مركز مدينة أبو النمرس، المعرض رقم 42 للأسرة المصرية، لبيع مستلزمات واحتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، بنزلة الأشطر، والذي شهد إقبالاً كبيراً من الأهالي علي السلع المتنوعة، كما أقامت المعرض رقم 43 في قرية المنوات، وفي نفس السياق، نظمت أمانة العجوزة، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، بمناسبة عيد الأم، والتأكيد علي أهمية دور المرأة المصرية، وقدم للأمهات المثاليات جوائز متنوعة من أجهزة كهربائية ومنزلية وشهادات تقدير، وفي الوقت نفسه، واصلت امانة مركز الوراق، توزيع المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، حيث وزع 200 كرتونة علي الأسر البسطاء، لافتة إلي استمرار الفعالية لفترة مقبلة





وفي محافظة الغربيةتواصل أمانة ثالث المحلة، المشاركة في حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من خلال فرق طبية مكلفة ببرننامج الحملة القومية، وتستمر الحملة علي مدار اليوم لتطعيم الأطفال، وعلي جانب اخر، وفرت أمانة مركز السنطة، سيارات لليوم الرابع، تجوب قري المركز، تحت شعار "لا للغلاء"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم بأسعار مخفضة، وخاصة في قرية شبرابيل، وذلك استعداداً لشهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي نفس السياق، أقامت أمانة مدينة زفتي، معارض "لا للغلاء"، في الوحدة الحزبية، بميت المخلص، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بقرية كفر حانوت بحري، حيث وصل التخفيضات إلي 30 %.





وفي محافظة الفيومواصلت أمانة بندر أول وثاني الفيوم توزيع كرتون المواد الغذائية "الرمضانية"، علي المستحقين من اهالينا، وتم التوزيع من خلال المرور علي المنازل وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجاً، وجاء التوزيع في حي الساحة والحواتم ببندر ثاني، وفي منطقة قحافة الجديدة والقديمة في بندر أول.





وفي محافظة مطروحانطلقت حملة موسعة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تجوب مراكز وقري ونجوع المحافظة، وذلك من خلال توفير اعداد كبيرة من السيارات وفرق عمل مساعدة للأطقم الطبية ليقوموا بعملهم علي أكمل وجه خدمة لأهالي المحافظة، لافتة إلي أن الحملة امتازت بانها متنقلة ومركزية مما اتاح لها تقديم خدمة التطعيم لغالبية الأطفال المستهدفين.





وفي محافظة المنوفيةنظمت أمانة مدينة السادات، احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات، تقديراً لقصص كفاحهن، وتم تقديم شهادات التقدير وجوائز عينية للأمهات المكافحات، كما نظمت أمانة مركز اشمون، احتفالية علي مسرح مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، لتكريم الامهات المثاليات، وتقديم لمسة الوفاء والتكريم لهن، ومن كرمن أم الشهيد وأم ادت رسالتها بحسن تربية ابنائها وقدمتهم لمصرنا الغالية جنوداً في ميادين العمل علي كافة الأصعدة.





وفي محافظة المنياأقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معارض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار بأسعار مخفضة، في مركزي بندر المنيا، وسمالوط، وشهد المركزين إقبالاً كثيفاً من أهالي قري المركزين والقري المجاورة وسط إشادة بتخفيض الأسعار، وجودة المعروضات، يأتي ذلك لمكافحة جشع التجار تحت شعار "لا للغلاء".





وفي محافظة الوادي الجديدنظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية مجانية شملت عدد من التخصصات، وقدمت خدماتها للقرية والقري التابعة لها بمقر المستشفى المركزي للمدينة وضمت 5 تخصصات طبية "جلدية، اسنان، اطفال، باطنه، انف واذن"، وجري توقيع الكشف على 134 مواطناً بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقري المجاورة لها.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.