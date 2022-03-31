شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بزيارة لمطروح لمتابعة ملف المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع موسع بمحافظة مطروح بحضور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى واستخدامات الأراضى ونواب المحافظة للوقوف على مشاكل المخططات الإستراتيجية والتفصيلية بالمحافظة.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة: "لا بد من حضور نواب المحافظة هذا الاجتماع والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم فيما يخص المخطط الاستراتيجي بكا يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين على أن يتم طرح كافة الموضوعات وإيجاد حلول لها، وموافاة اللجنة بتفاصيل الاجتماع تمهيدا لتنظيم زيارة للمحافظة للوقوف على ما تم على الأرض من جهود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبين جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.