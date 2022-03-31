الضرائب توضح مواعيد تقديم إقرارات ضريبة المرتبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة عليهم تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

وأضاف عبد القادر، خلال بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أن تقديم الإقرار يكون على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 4 مرتبات) موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وذكر أن هناك التزامات شهرية أخرى وهي تقديم نموذج السداد الشهري وتوريد ما تم خصمه تحت حساب ضريبة المرتبات خلال الـ 15 يوم الأولى من كل شهر، وتقديم نموذج (2 مرتبات) إذا كان لدى الشركة عمالة هي ليست جهة عملهم الأصلية والتي تخضع لضريبة قطعية 10% من إجمالي الإيراد دون خصم أية تكاليف.

وأهابت مصلحة الضرائب بالممولين ضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون تجنبًا للغرامات المالية الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن الغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية.

أما في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تُجاوز 60 يومًا فالغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تُجاوز 3 سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمصلحة.

وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين، وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن (16395) للإجابة على أية استفسارات.