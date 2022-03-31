"عبد الغفار": تسجيل 106 آلاف و491 مواطنًا بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز، ووحدات طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على معدلات التطوير بهم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقد الوزير خلال الجولة وحدة طب أسرة رأس مسلة بمدينة رأس سدر، وتابع أقسام الوحدة المختلفة بعد تطويرها، والتي تضم عيادتين رعاية أساسية لتقديم خدمات طب الأسرة وخدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال، فضلاً عن عيادة أسنان ومعمل دم، ومعمل طفيليان، كما تقدم كافة خدمات الكشف الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية.

وقال الوزير إن الوحدة تقدم الخدمات الصحية لـ 4 آلاف مواطن من المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وجرى تسجيل 3 آلاف و341 مواطن بها، وجار استكمال بيانات باقي المواطنين للتسجيل.

وأكد أنه جرى تسجيل 106 آلاف و491 مواطنًا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء.

كما تفقد الوزير مستشفى رأس سدر، والبالغ مساحته 4 آلاف و475 متر مربع، بطاقة استيعابية 93 سريرًا، ويضم 16 سريرًا طوارئ، 46 داخلي، و11 رعاية مركزة، 8 حضانات، 12 للغسيل الكلوي، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، ويقدم المستشفى خدمات القسطرة والعناية القلبية، كما يضم المستشفى 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى وأعمال التطوير الخاصة به، وذلك عقب تفقده لأقسامه المختلفة التي تتضمن "الداخلي، الرعايات، الغسيل الكلوي، المعامل، بنك الدم، الحضانات، العلاج الطبيعي".

وأوضح الوزير أن المستشفى يقدم خدماته الطبية في تخصصات الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الفم والأسنان، النساء والتوليد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرعاية المركزة، الأنف والأذن والحنجرة، الغسيل الكلوي، الرمد، العلاج الطبيعي، المعامل، بنك الدم.

وعلى هامش تفقد الوحدة حرص الوزير على متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 27 مارس الحاري، بهدف الحرص على سلامة وصحة الأطفال، وحفاظاً على مصر خالية من المرض.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وحدة طب أسرة رأس سدر البالغ مساحته 2000 متر مربع، ويضم 5 عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، فضلاً عن معمل دم ومعمل طفيليات وصيدلية.

كما تفقد الوزير وحدة طب أسرة أبو صويرة، بأقسامها المختلفة التي تتضمن قسم الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية.

وأكد أنه جرى تسجيل 5 آلاف و940 ملف فردي، و1214 ملف أسرة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالوحدة.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وقال إنه جار تطوير كافة المنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء وفقاً للمعايير اللازمة لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.