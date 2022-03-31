يعيش 8 سنوات بعد الأعراض.. خالد منتصر يكشف تفاصيل مرض بروس ويلز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور خالد منتصر، طبيعة مرض النجم العالمي بروس ويلز الذي اعتزل التمثيل نتيجة فقدان القدرة على الكلام.

كانت أسرة النجم السينمائي الأمريكي قالت إن بطل سلسلة أفلام (داي هارد) سيعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام وهو مرض "يؤثر على قدراته الإدراكية".

وقال "منتصر" على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم: "هذا المرض نوع من الخرف مختلف عن ألزهايمر وأيضاً عن الـ vascular dementia من تصلب الشرايين، إنه خرف يصاب فيه فصان من المخ هذا النوع إسمه Frontemporal_Dementia".

وأضاف: "هو نوع غير شائع من الخرف يسبب مشاكل في السلوك واللغة، الخرف هو اسم المشاكل المتعلقة بالقدرات العقلية الناجمة عن التغييرات التدريجية والأضرار في الدماغ، الخرف في الغالب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، لكن هذا النوع من الخرف يميل إلى البدء في سن أصغر، يتم تشخيص معظم الحالات في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45-65 عاما".

وتابع: "الأعراض تغييرات الشخصية والسلوك - يتصرف المريض بشكل غير لائق أو باندفاع، أنانية أو غير متعاطف، إهمال النظافة الشخصية، والإفراط في تناول الطعام، فقدان اللغة، يتحدث ببطء، يكافح لجعل الأصوات مفهومة، أو الحصول على كلمات بالترتيب الخاطئ، أو استخدام كلمات بشكل غير صحيح، على عكس أشكال الخرف المشتركة، مثل مرض الزهايمر هناك أيضًا مشاكل جسدية، مثل الحركات البطيئة أو الصلبة، فقدان المثانة أو التحكم في الأمعاء (عادة في وقت لاحق)، أو ضعف العضلات أو صعوبة البلع".

وأشار منتصر إلى أن هذه المشكلات يمكن أن تجعل الأنشطة اليومية صعبة بشكل متزايد، وقد يكون الشخص غير قادر في النهاية على الاعتناء بنفسه، ولا يوجد حاليا أي علاج لهذا الخرف ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في السيطرة على بعض الأعراض، ربما لعدة سنوات، وتشمل العلاجات: الأدوية - للسيطرة على بعض المشاكل السلوكية - مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهني، والعلاج بالكلام واللغة لمشاكل الحركة.

وقال: "متوسط وقت البقاء على قيد الحياة بعد بدء الأعراض حوالي 8 إلى 10 سنوات، ولكن هذا متغير للغاية ويعيش بعض الناس أطول بكثير من هذا".