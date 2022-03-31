بورسعيد تناشد المواطنين سرعة تقنين أوضاع الوحدات السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناشدت محافظة بورسعيد، المواطنين، اليوم الخميس، سرعة تقنين أوضاعهم للوحدات السكنية الحكومية المشتراة بتوكيل شراء، حتى لا يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه يجرى التقنين بتوكيلات الشراء حتى تاريخ 30 يونيو 2021، وأنه لن يعتد بأي توكيل شراء بعد هذا التاريخ، وآخر موعد لتلقي طلبات التقنين يوم 21 مايو 2022.

وشددت محافظة بورسعيد على أنه ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقيمين بالوحدة السكنية الحكومية المشتراة بتوكيل بعد المهلة المحددة، وذلك في حالة عدم تقنين الأوضاع.