"المرأة المصرية.. مفتاح حياة" حملة إعلامية في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية توعوية بعنوان "المرأة المصرية ..مفتاح حياة"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تستهدف التوعية بقضايا المرأة المصرية ، ويقدمها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والصحفية نشوى الحوفى الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس.

وأوضح المجلس ـــ في بيان صحفي أصدره، اليوم الخميس، أن الحملة ستذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة.

وتتضمن الحملة أيضا موضوعات مستوحاة من رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الكلمة التي القاها في احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2022 ، ومنها تسليط الضوء على تأثير الطلاق على الأبناء، وأهمية ترشيد الاستهلاك ، ودور الدراما في نبذ العنف ضد المرأة ، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع ، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة ، وغيرها من قضايا المرأة.