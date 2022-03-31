جمال خاشقجي: النيابة العامة في تركيا تحيل ملف القضية إلى السلطات القضائية السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (بي بي سي):

طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السلطات القضائية السعودية.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة غيابيا التي عقدت، اليوم الخميس، في المحكمة الجنائية الـ 11 في إسطنبول.

وطالبت النيابة العامة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية. كما قررت المحكمة التوقف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية.

وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن هناك خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية. وأوضح أن نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا. وأوضح أنه لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.