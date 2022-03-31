انت الان تتابع خبر العمل تحدد موعد إطلاق الدفعة الثالثة من راتب المعين المتفرغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، أن "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انجزت الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق رواتب المعين المتفرغ دفعة شهر آذار لسنة 2022".



واضاف ان "الوزارة بانتظار إطلاقها هذا اليوم من المصارف المختصة (الرافدين، والرشيد، وآشور)".