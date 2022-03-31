باحثون يكشفون عن ارتباط جدلي بين اختلال دورة النوم والزهايمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عثر فريق من الباحثين الأمريكيين على المزيد من الأدلة التي تكشف العلاقة القائمة بين مرض الزهايمر والنوم، أو تحديداً التواتر اليومي الذي ينظم دورة النوم. وجاء إثبات الباحثين ليقول إن الخلايا التي تحافظ على صحة الدماغ وتقي من الزهايمر تتبع أيضاً التواتر اليومي أو النظام اليومي، وفقا للبيان.



ويرادف النظام هذا العملية الطبيعية الداخلية التي تتبع دورة الـ24 ساعة.

ومن المهم جداً لنظامنا اليومي أن يعمل بشكل صحيح، حيث إن أي خلل في هذه الدورة يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض الصحة النفسية والسرطان والزهايمر.

وكشف العلماء، وفق ما عرض تقرير موقع «بساي بوست»، أن المرضى الذين يعانون من الزهايمر تتكشف اضطرابات النظام اليومي على شكل تغيرات في عادات النوم للمريض التي تحدث قبل وقت طويل جداً من بداية ظهور المرض بوضوح.