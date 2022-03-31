العراق يفكك خلية إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش بمحافظتي ديالى وصلاح الدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الأمن العراقي، الخميس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 أفراد تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش بمحافظتي ديالى وصلاح الدين.



وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، إنها تمكنت من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتي ديالى وصلاح الدين".

وعن تفاصيل عملية القبض على الإرهابيين، أضاف البيان أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص، للمتابعة والتقصي دامت لعدة أيام، قطفت ثمارها بالقصاص من ثلاثة منهم بمناطق متفرقة من محافظتي صلاح الدين وديالى".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، لينالوا جزاءهم العادل".