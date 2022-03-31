شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر وقيادات حزب إرادة جيل يهنئون الرئيس السيسى والشعب المصرى بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية الوطنية وجموع الشعب المصري والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والسلام، واليمن والبركات.

وقال النائب تيسير مطر:” يطيب لي أن أهديكم جميعا خالص التهانئ ‏القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسلامة، وعلى بلادنا العزيزة وكل الدول العربية بالخير واليمن والبركات” مضيفا :” أدعو الله أن يحل شهر رمضان الكريم على جموع أبناء الشعب المصرى وهم في أفضل حال".