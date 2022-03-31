فلسطين.. الجهاد الإسلامي تعلن الاستنفار العام بعد اقتحام مخيم 'جنين'

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه مقاتلي الحركة "سرايا القدس" إلى الاستنفار العام في كافة أماكن تواجدهم، بعد اقتحام مخيم جنين من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في تصريح صحفي: "على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم".

يأتي ذلك بعدما قتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأكدت حركة "حماس" على أن الرد على مايقوم به الجيش الإسرائيلي من تجاوزات بحق الفلسطينيين "هو تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه".