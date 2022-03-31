انت الان تتابع خبر رمضان الخير والسلام.. برامج السومرية تبث الامل وتحلّي صيامكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتحضر قناة السومرية لاستقبال شهر رمضان المبارك بشبكة برامج مميزة ومنوّعة. وها هي من جديد تختار أهم البرامج والمسلسلات العراقية والعربية التي سترافق المشاهدين.

والسومرية التي تحرص دائماً على جذب نظر المشاهد نحو نخبة الأعمال المميزة، تقّدم له هذا العام أهم الإنتاجات التي لن تغفل عينه عنها.

خلال هذا الشهر الفضيل سيكون كل أفراد العائلة على موعدٍ مع باقة من البرامج والمسلسلات، يستمتعون بها خلال النهار أثناء صومهم المبارك أو خلال الإفطار وحتى السحور.

تتضمن شبكة البرامج لهذا العام برنامج صباحي شامل هو "مورنينغ لايف" وبرنامج حواري سياسي فريد من نوعه هو "عشرين"، وبرنامج التذوّق والطعام من قلب الشارع العراقي "صمون وزعتر". كما تضم مجموعة من المسلسلات المصرية والسورية من أرقى الإنتاجات وهي "إنحراف" و"دنيا تانية" و"جوقة عزيزة" وعلى قيد الحب" و"شغل عالي". بالإضافة إلى برنامجين دينيين هما "حديث رمضان" و"برنامج رمضاني ديني".

برنامج “Morning Live”



وفي شهر رمضان المبارك سيكون Morning live المحطة اليومية التي يبدأ بها العراقي يومه، مجلة صباحية فيها مزيج من المواضيع الإجتماعية والخدمية والإقتصادية والصحية كما ستسلط الضوء على النشاطات التي تهم المواطن.

يطرح البرنامج أبرز القضايا الساخنة لمناقشتها خلال فقراته، وكذلك الأحداث الآنية في حال حصولها، كما يحلّ فيه ضيوفٌ وأشخاص متخصصين في الشؤون كافة ومن مختلف الميادين.

الهدف من البرنامج تقديم "صبحية" ممتعة للمشاهد العراقي وتسليط الضوء على كل ما قد يهمه أو يعنيه. من تقديم أنغام القره غولي وجمانة محمد. "مورننغ لايف" برنامج صباحي اجتماعي يطلّ يومياً على مشاهدي السومرية عبر شاشتها التي تبثّ التنوع والمواضيع الغنية وتواكب أهم الأحداث والفعاليات التي تحدث يومياً في المجتمع العراقي.وفي شهر رمضان المبارك سيكون Morning live المحطة اليومية التي يبدأ بها العراقي يومه، مجلة صباحية فيها مزيج من المواضيع الإجتماعية والخدمية والإقتصادية والصحية كما ستسلط الضوء على النشاطات التي تهم المواطن.يطرح البرنامج أبرز القضايا الساخنة لمناقشتها خلال فقراته، وكذلك الأحداث الآنية في حال حصولها، كما يحلّ فيه ضيوفٌ وأشخاص متخصصين في الشؤون كافة ومن مختلف الميادين.الهدف من البرنامج تقديم "صبحية" ممتعة للمشاهد العراقي وتسليط الضوء على كل ما قد يهمه أو يعنيه. من تقديم أنغام القره غولي وجمانة محمد. برنامج "عشرين"



"عشرين" برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف، يعتمد النمط السريع ويقوم على الجرأة في محاكاة الأحداث الراهنة، يجيب عن الأسئلة العالقة بشكلٍ مختصر ومفيد ويمنح المشاهد فرصة تلخيص الأحداث السياسية اليومية. تعرضه قناة السومرية على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

من تقديم الإعلامي المتمرّس "محمد سامي"، يستقبل البرنامج ضيوفاً من مختلف الكتل والأطراف السياسية. ففي هذا البرنامج الوقت هو الفصل، إذ لا يضيع في الحشو والكلام الزائد أبعد مما يريد المشاهد أن يعرف.

أسلوب جديد في البرامج الحوارية السياسية تقدمه قناة السومرية، ولونٌ خاص يطرح فيه المقدم أسئلة عميقة ولكن سريعة ومباشرة، وأمام الضيف فرصة الإجابة بصراحة بدقيقة واحدة فقط لا غير للسؤال الواحد.

عشرون سؤالاً يلخصون قراءة سريعة ودقيقة للأحداث، مع ضيوف من صانعي القرار والقياديين في البلاد.

فهل سينجح الضيف في اختبار السرعة والدقة والصراحة؟ المُشاهد هو الحكم وإقناعه مهمة صعبة جداً! "عشرين" برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف، يعتمد النمط السريع ويقوم على الجرأة في محاكاة الأحداث الراهنة، يجيب عن الأسئلة العالقة بشكلٍ مختصر ومفيد ويمنح المشاهد فرصة تلخيص الأحداث السياسية اليومية. تعرضه قناة السومرية على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.من تقديم الإعلامي المتمرّس "محمد سامي"، يستقبل البرنامج ضيوفاً من مختلف الكتل والأطراف السياسية. ففي هذا البرنامج الوقت هو الفصل، إذ لا يضيع في الحشو والكلام الزائد أبعد مما يريد المشاهد أن يعرف.أسلوب جديد في البرامج الحوارية السياسية تقدمه قناة السومرية، ولونٌ خاص يطرح فيه المقدم أسئلة عميقة ولكن سريعة ومباشرة، وأمام الضيف فرصة الإجابة بصراحة بدقيقة واحدة فقط لا غير للسؤال الواحد.عشرون سؤالاً يلخصون قراءة سريعة ودقيقة للأحداث، مع ضيوف من صانعي القرار والقياديين في البلاد.فهل سينجح الضيف في اختبار السرعة والدقة والصراحة؟ المُشاهد هو الحكم وإقناعه مهمة صعبة جداً! برنامج "صمون وزعتر"

بعد أن جال مختلف أنحاء العالم العربي ودول العالم لمدة عشر سنوات ونال شهرة واسعة في عالم التذوق والمطابخ المختلفة ولا سيما طعام الشارع الذي يطبع كل بلد وحضارته، وصل المتذوّق أنطوني رحيّل والمدوّن وراء صفحة No Garlic no Onion إلى العراق.

رحيّل يسعى إلى تسليط الضوء على الحضارات والعادات والتقاليد للبلدان التي يزورها من خلال المطابخ التقليدية والعصرية، و,ها هو يحط رحاله على شاشة السومرية التي سترافقه خلال جولاته في بغداد ومختلف محافظات العراق.

"صمون وزعتر" اسم يجمع اشهى ما تذوقه في العراق وأكثر ما يحب أنطوني في المطبخ اللبناني، بلده الأم.

في الحلقات المتنوعة يزور رحيّل مطاعم ومقاهي عراقية عديدة، شعبية وراقية، يركّز على طريقة تقديم الأطباق ونوعية المنتجات المستخدمة، كما يتذوّق الوصفات اللذيذة ويقيّمها. ليعطي للمشاهد صورة عامة وخاصة عن المطبخ العراقي الأصيل والأفكار العصرية التي دخلت إليه وطوّرته من دون أن يفقد الهوية الأساسية التي يتميّز بها.

رافقونا خلال شهر رمضان المبارك في حلقات استكشافية خاصة ومنوّعة من المطابخ والمطاعم العراقية ضمن "صمون وزعتر" على السومرية.

مسلسل "جوقة عزيزة"



تدور أحداث المسلسل في حارة دمشقية في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي حين كانت سوريا تحت الإنتداب الفرنسي. وعزيزة فتاة يتيمة الأب والأم تربّت في الحارة على أيدي حمدي عازف الطبلة وترعرعت بين المسارح ومع نجوم ذاك العصر لتصبح هي نجمة المسارح والكل يرغب برضاها. فكوّنت علاقات مع رجال الدولة وحكومة الإنتداب وأثرياء سوريا. وبالرغم من كل ذلك كانت تحمل في داخلها حبّاً لبلدها وكرهاً للإنتداب. فراحت تجمع المعلومات وتنقلها لرجال الثورة رغم المخاطرة الكبيرة.

من جهةٍ أخرى ينقل لنا المسلسل حكايات كل فرد من أفراد الفرقة التي يقودها حمدي. وبجهود عزيزة تشتهر هي وفرقتها وتنتقل للإستعراض في التياترو، المكان الأجمل للإستعراض والمونولوج.

إلى جانب الأحداث الشيقة التي تدور في الحارة وبين أهاليها، وتطور العلاقات لتتكون صدامات أحياناً يكون سببها عزيزة وفرقتها.

التشويق والمغامرة والمخاطرة يتبعان شخصيات عمل "جوقة عزيزة"، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وتمثيل وسام حنا وسعد مينا وعبد الفتاح مزين ووائل زيدان وكرم شعراني ويحيى بيازي وسالي بسمة وغيرهم. تقدم قناة السومرية خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "جوقة عزيزة" الدرامي التاريخي المعاصر من بطولة نخبة من ألمع نجوم سوريا: نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، خالد القيش وغيرهم.تدور أحداث المسلسل في حارة دمشقية في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي حين كانت سوريا تحت الإنتداب الفرنسي. وعزيزة فتاة يتيمة الأب والأم تربّت في الحارة على أيدي حمدي عازف الطبلة وترعرعت بين المسارح ومع نجوم ذاك العصر لتصبح هي نجمة المسارح والكل يرغب برضاها. فكوّنت علاقات مع رجال الدولة وحكومة الإنتداب وأثرياء سوريا. وبالرغم من كل ذلك كانت تحمل في داخلها حبّاً لبلدها وكرهاً للإنتداب. فراحت تجمع المعلومات وتنقلها لرجال الثورة رغم المخاطرة الكبيرة.من جهةٍ أخرى ينقل لنا المسلسل حكايات كل فرد من أفراد الفرقة التي يقودها حمدي. وبجهود عزيزة تشتهر هي وفرقتها وتنتقل للإستعراض في التياترو، المكان الأجمل للإستعراض والمونولوج.إلى جانب الأحداث الشيقة التي تدور في الحارة وبين أهاليها، وتطور العلاقات لتتكون صدامات أحياناً يكون سببها عزيزة وفرقتها.التشويق والمغامرة والمخاطرة يتبعان شخصيات عمل "جوقة عزيزة"، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وتمثيل وسام حنا وسعد مينا وعبد الفتاح مزين ووائل زيدان وكرم شعراني ويحيى بيازي وسالي بسمة وغيرهم. مسلسل "إنحراف"



وسط المنافسة الرمضانية الشرسة في الدراما والمسلسلات يبحث المشاهد عن قصة محبوكة بذكاءٍ ودقّة، وعن وجوه جميلة ومحترفة يشاهدها ويتعلق بالشخصيات التي تلعبها، وأيضاً إلى صورة سينمائية مشغولة بدقة وإخراجٍ فني محترف!

فلن تغفل عين المشاهد هذا العام عن أحداث مسلسل "انحراف" المصري الدرامي الذي يقدم قصة حياة حور علوان التي تتمتع بحياةٍ عائلية هادئة مع أختها سندس، هي طبيبة نفسية، خارقة الذكاء، نجمها ساطع وشخصيتها ملفتة للنظر.

لكن ما وراء هذه الشخصية شهرة مصطنعة وإجرامٌ مخبئ وحنكة تفعّلها في مخططاتها السيئة. فماذا ننتظر من سيدة ترى أن الشهرة سلطة في بلدٍ يحترم الدوشة أكثر من النجاح، وتختار تحقيق العدالة والإنتقام من القتل بإجرامٍ وقتلٍ أفظع ومخطط له؟

حور طبيبة نفسية لا تختار الحالات العادية لمعالجتها، بل تفتّش عن الحالات الصعبة التي تخفي وراءها أسباباً غامضة، وتقرر أن تنتقم لمرضاها من الجناة الحقيقيين الذين أوصلوهم لهذه الحالة والهاربين من القانون.

هي شخصية خارقة الذكاء تهتم بالتفاصيل ولغة الجسد وتقوم بعملياتها الإجرامية دون أن تترك دليلاً وراءها. لكن كيف سينكشف أمرها ومن سيكشفها؟ وكيف ستتمكن أن تخلص نفسها من المأزق؟ ما هي حقيقتها ولماذا التجأت إلى العنف والقتل؟ ما الحدث البارز من طفولتها والذي أثر عليها سلبياً؟ وما حقيقة شقيقتها؟

عُقدٌ درامية متتالية ومتسارعة وألغاز نكتشفها مع تقدم الحلقات من مسلسل "انحراف" الذي تلعب بطولته النجمة روجينا، من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز وتمثيل نخبة من الممثلين المصريين اللامعين. وسط المنافسة الرمضانية الشرسة في الدراما والمسلسلات يبحث المشاهد عن قصة محبوكة بذكاءٍ ودقّة، وعن وجوه جميلة ومحترفة يشاهدها ويتعلق بالشخصيات التي تلعبها، وأيضاً إلى صورة سينمائية مشغولة بدقة وإخراجٍ فني محترف!فلن تغفل عين المشاهد هذا العام عن أحداث مسلسل "انحراف" المصري الدرامي الذي يقدم قصة حياة حور علوان التي تتمتع بحياةٍ عائلية هادئة مع أختها سندس، هي طبيبة نفسية، خارقة الذكاء، نجمها ساطع وشخصيتها ملفتة للنظر.لكن ما وراء هذه الشخصية شهرة مصطنعة وإجرامٌ مخبئ وحنكة تفعّلها في مخططاتها السيئة. فماذا ننتظر من سيدة ترى أن الشهرة سلطة في بلدٍ يحترم الدوشة أكثر من النجاح، وتختار تحقيق العدالة والإنتقام من القتل بإجرامٍ وقتلٍ أفظع ومخطط له؟حور طبيبة نفسية لا تختار الحالات العادية لمعالجتها، بل تفتّش عن الحالات الصعبة التي تخفي وراءها أسباباً غامضة، وتقرر أن تنتقم لمرضاها من الجناة الحقيقيين الذين أوصلوهم لهذه الحالة والهاربين من القانون.هي شخصية خارقة الذكاء تهتم بالتفاصيل ولغة الجسد وتقوم بعملياتها الإجرامية دون أن تترك دليلاً وراءها. لكن كيف سينكشف أمرها ومن سيكشفها؟ وكيف ستتمكن أن تخلص نفسها من المأزق؟ ما هي حقيقتها ولماذا التجأت إلى العنف والقتل؟ ما الحدث البارز من طفولتها والذي أثر عليها سلبياً؟ وما حقيقة شقيقتها؟عُقدٌ درامية متتالية ومتسارعة وألغاز نكتشفها مع تقدم الحلقات من مسلسل "انحراف" الذي تلعب بطولته النجمة روجينا، من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز وتمثيل نخبة من الممثلين المصريين اللامعين. مسلسل "دنيا تانية"



يناقش المسلسل عدداً من المواضيع والقضايا الهامة الموجودة داخل المجتمع المصري والعربي عموماَ في إطار درامى مشوق .

فالبطلة دنيا مديرة مدرسة، سيدة جميلة وقويّة الشخصية، تتعامل مع شتى القضايا بصرامة وحزم وتحاول إظهار قوتها وتماسكها أمام الجميع، إلا أنها تعيش أشد لحظات ضعفها عندما تختلي بنفسها. ظروفها لم تكن يوماً سهلة والحياة خبأت لها الحزن، فحاربتها وواجهت الصعاب بكل ثقة وقوة. فقدت ابنها غرقاً، وأثّر الحادث على الصحة النفسية لإبنها الآخر حتى فقد النطق. طليقها اتهمها بالإهمال رغم أن تقصيره هو أدى إلى الحادث. "دنيا تانية" من الأعمال المنتظرة خلال الموسم الرمضاني، بطولة الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي والنجمة المتألقة مي سليم ونخبة من نجوم مصر.يناقش المسلسل عدداً من المواضيع والقضايا الهامة الموجودة داخل المجتمع المصري والعربي عموماَ في إطار درامى مشوق .فالبطلة دنيا مديرة مدرسة، سيدة جميلة وقويّة الشخصية، تتعامل مع شتى القضايا بصرامة وحزم وتحاول إظهار قوتها وتماسكها أمام الجميع، إلا أنها تعيش أشد لحظات ضعفها عندما تختلي بنفسها. ظروفها لم تكن يوماً سهلة والحياة خبأت لها الحزن، فحاربتها وواجهت الصعاب بكل ثقة وقوة. فقدت ابنها غرقاً، وأثّر الحادث على الصحة النفسية لإبنها الآخر حتى فقد النطق. طليقها اتهمها بالإهمال رغم أن تقصيره هو أدى إلى الحادث. تواجه دنيا أيضاً تحديات كبرى في عملها مع تدخّل ابن صاحب المدرسة في أدق التفاصيل متناسياً الرسالة التربوية ومُعتبراً المدرسة مشروعاً استثمارياً يدر بالربح عليه.

دخول الفتاة نغم (الفتاة الصعيدية ومدرّسة الموسيقى في المدرسة) إلى حياة دنيا هو عاملٌ أساسي في سير الأحداث، فهي التي ساعدت ابن الدنيا في التعافي، وحمته من والده وفتحت بيتها له ولوالدته، وكانت السند لها. لكن سر كبير وراء نغم يقلب الأحداث.. الحلقات المتسارعة والمشوقة تكشف الكثير من الألغاز! ودنيا وحدها من تتمكن من حلّها.

يشارك في بطولة "دنيا قانية" نخبة من نجوم مصر ومنهم الفنان صبري فواز والفنانة عبير صبري والممثلين مجدي كامل وفراس سعيد ووفاء صادق وأحمد عزمي ومارك حجار وغيرهم. من إخراج أحمد عبد العال ويُعرض على شاشة السومرية خلال شهر رمضان المبارك. مسلسل"على قيد الحب"



يدور المسلسل حول التصادم بين عالمين ومنظومتي قيَم متناقضتين حد التضارب التام، وإن كانتا تبدوان في لحظة التقائهما منسجمتين إلى حد كبير.

العالم الأول هو عالم أُسرتَي صديقين عتيقين (أمين وحسان) وهما الآن في السبعينات من عمريهما وصداقتهما ممتدة وراسخة منذ أكثر من أربعة عقود، وقد تكللت قبل نحو عشر سنوات بالمصاهرة حين تزوج ابن أحدهما من ابنة الآخر وصار الصديقان القديمان جدين لنفس الطفلين. نحن نكاد نتحدث عن عائلة واحدة، فالسمة العامة للعلاقات بين الصديقين وزوجتيهما وأولادهما هي التماهي ووحدة الحال إلى حد كبير. تمثل هذه الشخصيات مستوى أخلاقي وقيَمي رفيع. أناس يشبهون غالبية المجتمع في حبهم للحياة ولهفتهم على بعضهم البعض واهتماماتهم الثقافية والإنسانية بصورة عامة.

لكن حوادث متعددة أهمها الحب ستضع هذا العالم الجميل الهادئ المتمدن في حالة تماس لم يبدُ صداماً أول الأمر، مع أسرة رجل أعمال كبير يُدعى عزام من خلال قصة حب جمعت ابن أحد الصديقين مع ابنته.

كل شيء كان سيمضي على ما يرام بين هذين العالمين لولا أمرين:

الأمر الأول هو أن عزام له ماضٍ إجرامي حافل! فهو عاد إلى دمشق وارتدى بدلة وربطة عنق وأسس أسرة وأعمالاً طيلة العقود الثلاثة الماضية بعد أن طوى صفحة من حياته كان فيها يعمل بأحد أقذر أنواع الأعمال، مورطاً المئات من الفتيات في الدعارة بعد أن كان يخرجهنّ من البلاد بحجة البحث عن حلم الشهرة من خلال عروض عمل وهمية كعارضات أزياء أو فتيات إعلان أو ما شابه، ليجدن أنفسهن "مستعبدات" ومجبرات على العمل في الدعارة.

وفي سياق الأحداث تعود إحدى ضحاياه وهي علياء معتزمةً الانتقام منه. وستكون هذه المرأة على تماس مع أسرتي أمين وحسان من خلال قدومها للسكن في بناء حسان لتصبح جارةً له وصديقةً لزوجته، ومالكةً لقهوة.

أما الأمر الثاني فهو حادث سير تتعرض له الحفيدة المشتركة للصديقين أمين وحسان وهي شام. إذ تدهسها سيارة يملكها ابن عزام وكان يقودها برفقة ابن عمه. ويحاول عزام كل ما في وسعه للتكتم عن الفاعل وحماية ابنه من أي اتهام أو شبهة.

بين الحب الآسر الجميل الذي جمع كنان وحلا، وانتظار استيقاظ شام من غيبوبتها، وبين بحث أسرتي أمين وحسان عن المتسبب بالحادث، وبحث علياء عمن "استعبدها" وأجبرها على بيع جسدها وكاد أن يقضي على حياتها ومستقبلها، تُكتب قصتنا بكثيرٍ من التشويق والإثارة الدرامية والأحداث المترابطة والمفاجئة.

"على قيد الحب" من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا وبطولة دريد لحام وأسامة الروماني وسلوم حداد وسمر سامي ومهيار خضور وعلا السعيد وهافال حمدي وترف التقي وصباح الجزائري وجرجس جبارة إلى جانب نخبة من ألمع النجوم السوريين. "على قيد الحب" دراما سورية اجتماعية معاصرة تتناول بشكل رئيسي العلاقات الإنسانية، ضمن سياق درامي تشويقي، يستعين بالتقنية الحديثة لطرح صيغة بصرية جديدة لقالب درامي لطالما أسر الجمهور العربي الواسع بطرحه قضاياه ومسه ليومياته.يدور المسلسل حول التصادم بين عالمين ومنظومتي قيَم متناقضتين حد التضارب التام، وإن كانتا تبدوان في لحظة التقائهما منسجمتين إلى حد كبير.العالم الأول هو عالم أُسرتَي صديقين عتيقين (أمين وحسان) وهما الآن في السبعينات من عمريهما وصداقتهما ممتدة وراسخة منذ أكثر من أربعة عقود، وقد تكللت قبل نحو عشر سنوات بالمصاهرة حين تزوج ابن أحدهما من ابنة الآخر وصار الصديقان القديمان جدين لنفس الطفلين. نحن نكاد نتحدث عن عائلة واحدة، فالسمة العامة للعلاقات بين الصديقين وزوجتيهما وأولادهما هي التماهي ووحدة الحال إلى حد كبير. تمثل هذه الشخصيات مستوى أخلاقي وقيَمي رفيع. أناس يشبهون غالبية المجتمع في حبهم للحياة ولهفتهم على بعضهم البعض واهتماماتهم الثقافية والإنسانية بصورة عامة.لكن حوادث متعددة أهمها الحب ستضع هذا العالم الجميل الهادئ المتمدن في حالة تماس لم يبدُ صداماً أول الأمر، مع أسرة رجل أعمال كبير يُدعى عزام من خلال قصة حب جمعت ابن أحد الصديقين مع ابنته.كل شيء كان سيمضي على ما يرام بين هذين العالمين لولا أمرين:الأمر الأول هو أن عزام له ماضٍ إجرامي حافل! فهو عاد إلى دمشق وارتدى بدلة وربطة عنق وأسس أسرة وأعمالاً طيلة العقود الثلاثة الماضية بعد أن طوى صفحة من حياته كان فيها يعمل بأحد أقذر أنواع الأعمال، مورطاً المئات من الفتيات في الدعارة بعد أن كان يخرجهنّ من البلاد بحجة البحث عن حلم الشهرة من خلال عروض عمل وهمية كعارضات أزياء أو فتيات إعلان أو ما شابه، ليجدن أنفسهن "مستعبدات" ومجبرات على العمل في الدعارة.وفي سياق الأحداث تعود إحدى ضحاياه وهي علياء معتزمةً الانتقام منه. وستكون هذه المرأة على تماس مع أسرتي أمين وحسان من خلال قدومها للسكن في بناء حسان لتصبح جارةً له وصديقةً لزوجته، ومالكةً لقهوة.أما الأمر الثاني فهو حادث سير تتعرض له الحفيدة المشتركة للصديقين أمين وحسان وهي شام. إذ تدهسها سيارة يملكها ابن عزام وكان يقودها برفقة ابن عمه. ويحاول عزام كل ما في وسعه للتكتم عن الفاعل وحماية ابنه من أي اتهام أو شبهة.بين الحب الآسر الجميل الذي جمع كنان وحلا، وانتظار استيقاظ شام من غيبوبتها، وبين بحث أسرتي أمين وحسان عن المتسبب بالحادث، وبحث علياء عمن "استعبدها" وأجبرها على بيع جسدها وكاد أن يقضي على حياتها ومستقبلها، تُكتب قصتنا بكثيرٍ من التشويق والإثارة الدرامية والأحداث المترابطة والمفاجئة."على قيد الحب" من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا وبطولة دريد لحام وأسامة الروماني وسلوم حداد وسمر سامي ومهيار خضور وعلا السعيد وهافال حمدي وترف التقي وصباح الجزائري وجرجس جبارة إلى جانب نخبة من ألمع النجوم السوريين. مسلسل "شغل عالي"



الخداع يتطور مع الزمن ليتحول إلى فن من الفنون الراقية، وعلينا أن نفهم هذا قبل فوات الاوان والإنسان أثبت أنه ضحية أكبر عملية نصب في التاريخ قامت بها نفسه عليه.

تدور أحداث المسلسل بشكل أساسي حول فيفي عبده وشيرين رضا بالإضافة إلى قصص متفرّعة أبرزها قصّة فتاتين

تعملان مع البطلتين، واحدة شديدة الجمال وأخرى شديدة القباحة وسنعرف أدوارهما في ما بعد.

غدر الحبيب هو ما يجمع عدوية "الهانم" وشهباز "البرنسيسة" الآتيتان من خلفيات ثقافية شديدة الاختلاف في ظروف غامضة، ويجعلهما تقرّران تأسيس شركة للانتقام من الرجال.

في تطورّ كوميدي سريع للأحداث سنشهد كيف تبادلت السيدتان الخبرات والمهارات للنجاح في المهمّة.

فعلّمت شهباز عدوية كيف تتحدث لغات واساليب الإتيكيت وكيف ترتدى ملابس انيقة. بدورها، علّمت عدوية شهباز كيف توقع الرجال بغرامها، محذّرة إياها من الوقوع هي في حبّهم.

لكنّ بداية النهاية ستكون عندما تقعان هما الإثنتان في حبّ الشاب معتصم في محلّهم المخصّص لتبييض الأموال، هو الذي من المفترض أن يكون مشروع ضحيّة جديدة، إسوةً بباقي الرجال الميسورين.

لكنّ القلب سيسيطر على المنطق والأهداف، فتدخل الإثنتان في علاقة سرّية معه. فهل يفرّق الحب من جديد الصديقتين المقرّبتين ويكون سبب نهايتهما وانكسارهما مجدّدًا؟ الإجابة خلال شهر رمضان المبارك على شاشة السومرية... تابعونا. "شغل عالي"، مسلسل مصري كوميدي سيعرض على السومرية خلال شهر رمضان المبارك من بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، مروان يونس، بسنت النبراوى، هيثم سعيد، احمد حلاوة، تونى ماهر وكريم سرور وغيرهم من النجوم ومن تأليف حسين مصطفى محرم ومن إخراج مرقس عادل.الخداع يتطور مع الزمن ليتحول إلى فن من الفنون الراقية، وعلينا أن نفهم هذا قبل فوات الاوان والإنسان أثبت أنه ضحية أكبر عملية نصب في التاريخ قامت بها نفسه عليه.تدور أحداث المسلسل بشكل أساسي حول فيفي عبده وشيرين رضا بالإضافة إلى قصص متفرّعة أبرزها قصّة فتاتينتعملان مع البطلتين، واحدة شديدة الجمال وأخرى شديدة القباحة وسنعرف أدوارهما في ما بعد.غدر الحبيب هو ما يجمع عدوية "الهانم" وشهباز "البرنسيسة" الآتيتان من خلفيات ثقافية شديدة الاختلاف في ظروف غامضة، ويجعلهما تقرّران تأسيس شركة للانتقام من الرجال.في تطورّ كوميدي سريع للأحداث سنشهد كيف تبادلت السيدتان الخبرات والمهارات للنجاح في المهمّة.فعلّمت شهباز عدوية كيف تتحدث لغات واساليب الإتيكيت وكيف ترتدى ملابس انيقة. بدورها، علّمت عدوية شهباز كيف توقع الرجال بغرامها، محذّرة إياها من الوقوع هي في حبّهم.لكنّ بداية النهاية ستكون عندما تقعان هما الإثنتان في حبّ الشاب معتصم في محلّهم المخصّص لتبييض الأموال، هو الذي من المفترض أن يكون مشروع ضحيّة جديدة، إسوةً بباقي الرجال الميسورين.لكنّ القلب سيسيطر على المنطق والأهداف، فتدخل الإثنتان في علاقة سرّية معه. فهل يفرّق الحب من جديد الصديقتين المقرّبتين ويكون سبب نهايتهما وانكسارهما مجدّدًا؟ الإجابة خلال شهر رمضان المبارك على شاشة السومرية... تابعونا. برنامج "رمضاني ديني"

"برنامج رمضاني ديني" هو برنامج وثائقي ديني يُعرض خلال شهر رمضان المبارك على السومرية، يتمحور حول حكمة الله في مخلوقاته. فهي التي نراها ضعيفة، في حكمته كلها عظيمة وقيّمة. لذلك تراودنا أسئلة كثيرة عنها، ففي"برنامج رمضاني ديني" يتم ربط هذه المخلوقات بما فيها من حكمة وعبرة في القرآن الكريم. برنامج "حديث رمضان"