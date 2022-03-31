بسبب المهاجرين.. ألمانيا توقف تدريب خفر السواحل في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، المسؤولين الليبيين باعتماد سلوك وصفته بــ"غير المقبول والمتكرر"، مع اللاجئين والمنظمات غير الحكومية.



ووفقاً لقناة "218" الليبية، قالت ساسي أمس الأربعاء، إن "الحكومة الألمانية لا تستطيع حالياً تبرير تدريب الجيش الألماني لخفر السواحل الليبي".

وأوضحت المتحدثة أن "خفر السواحل الليبي تصرف بطريقة غير مقبولة تماماً وغير قانونية"، استناداً لحادثتين في يوليو(تموز) 2021.

وتزامن الإعلان الألماني مع موافقة الحكومة الألمانية على تمديد المشاركة في "إيريني"، المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، التي تراقب حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.