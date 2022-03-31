وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء محتمل بين وزيريْ خارجية روسيا وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، علن لقاء محتمل بين وزيريْ خارجية روسيا وأوكرانيا خلال أسبوعين ضمن المفاوضات بين الجانبين لإنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها السادس.



وفي 11 مارس/آذار الجاري، التقى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في تركيا قبل أن يعلن انتهاء المحادثات "دون أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار".

والثلاثاء، استضافت إسطنبول جولة من المفاوضات بين وفدي أوكرانيا وروسيا هي الأولى من نوعها في إسطنبول، والأولى أيضًا بصورة مباشرة منذ نحو أسبوعين، وتأتي ضمن مساعي الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن المسائل الخلافية.

ورغم حديث أنقرة عن مؤشرات إيجابية خلال الاجتماع في إسطنبول، جاء تأكيد الكرملين بـ"عدم إحراز أي تقدّم" ليخيب الآمال في إنهاء الحرب التي انعكست تداعياتها على العالم أجمع.

فيما جرت ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروسيا وأخرى رابعة افتراضيا، أخفقت جميعها في إحراز أي تقدم.