كييف تكشف أن قافلة حافلات تحاول الوصول إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نائب رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، إن قافلة حافلات أوكرانية انطلقت إلى مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية اليوم الخميس، في محاولة للوصول إلى المدنيين المحاصرين فيها.



وقالت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن روسيا وافقت على فتح ممر إنساني للمدينة المحاصرة، حيث لا يزال عشرات آلاف المدنيين فيها، بعد أسابيع من القصف الروسي.

قال تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية للتطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، إن القوات الروسية لا تزال تسيطر على مواقع في شرق كييف وغربها، رغم سحب عدد محدود من الوحدات.

ورجح التقييم اندلاع اشتباكات عنيفة في ضواحي المدينة في الأيام المقبلة، ولفت إلى أن قتالاً عنيفاً يستمر في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، الهدف الرئيسي للقوات الروسية، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على وسط المدينة.

وأضاف أنه رغم حديث روسيا عن خفض النشاط العسكري حول تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، فإن قصفاً روسياً قوياً لا يزال متواصلاً.