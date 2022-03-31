في أبريل.. مولدوفا ستضاعف مدفوعاتها لشراء الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة مولدوفاغاز للطاقة المملوكة للدولة الأربعاء إن مولدوفا ستدفع لشركة غازبروم الروسية ما بين 1160 دولارا و1170 دولاراً للألف متر مكعب من الغاز اعتباراً من أول أبريل (نيسان).



ويمثل الرقم أكثر من ضعفي ما دفعته مولدوفاغاز لغازبروم مقابل الغاز في مارس (آذار) والذي بلغ 547 دولاراً للألاف متر مكعب.

وكثيراً ما اختلفت حكومة مولدوفا المؤيدة للغرب مع موسكو حول أسعار الغاز. وهددت غازبروم العام الماضي بقطع الإمدادات ما لم يتم تلبية مطالبها للدفع.