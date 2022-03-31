شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبى إحاطة لتحديد كردون المبانى بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، اليوم، طلبى الإحاطة المقدمان من النائبين جمال الشورى، وعيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد ناقشت في اجتماعها الأخير طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، بشأن ضرورة تدعيم محافظة المنوفية بالمعدات والسيارات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة.