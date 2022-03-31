تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد خلال شهر رمضان المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قررت الهيئة القومية للبريد، تعديل مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل على المواطنين.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان له اليوم الخميس، إنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من 4200 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وأضاف أن جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة بجميع المحافظات ستعمل أيضا في فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرا.

كما تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل اسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد للحصول على الخدمات خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لفاروق.

وأكد فاروق أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ خلال شهر رمضان لمتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.