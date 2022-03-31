مصرع وإصابة 3 أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما و أصيب آخر، اليوم الخميس، إثر إنهيار بئر عليهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمركز ساحل سليم بأسيوط .

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية الشامية بانهيار بئر على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار .

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص إنهيار بئر على 3 أشخاص بداخلها أثناء تنقيبهم للبحث عن الآثار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج "عبد الرحمن . ع " 21 عامًا ، و " محمود . ع .س " 36 عامًا جثتين هامدتين مقيمان قرية الشامية وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي، كما جرى استخراج " محمود . م .ي " مصاب ونقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.