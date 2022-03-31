ضبط صاحب محل أحذية لاتهامه بالتجارة في العملات الأجنبية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، صاحب محل أحذية، في اتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية، بالبلينا جنوبي المحافظة، جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار "عمر. م" 38 عامًا صاحب محل أحذية ويقيم بندر البلينا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج.

جرى الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحرى عنه والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الريال السعودي بسعر 4.90 جنيه للريال الواحد.

جرى ضبط المتحرى عنه حال تعامله مع المصدر السري بالمحل الخاص به، وبحوزته مبلغ ٥ آلاف ريال سعودي، و10 يورو، و17 ألف و600 جنيه مصري.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف أن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.

حرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.