سهر الدماطي: وديعة السعودية تسهم في توفير العملة وتعزز السيولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن الوديعة السعودية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس بقيمة 5 مليارات دولار، بجانب استثمارات محتملة لكلًا من قطر بقيمة 5 مليارات دولار والإمارات بقيمة 2 مليار دولار، تعد خطوة ممتازة بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقات القوية الجيدة مع الدول الخليجية وكل الدول العربية.

وأكدت لمصراوي أن الوديعة السعودية والاستثمارات الخليجية من قطر والإمارات تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي ومساعدة البنوك على توفير العملة للمستوردين تلافيا لأي نقص في السوق واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الأربعاء.

وأوضحت الدماطي أن الوديعة السعودية بجانب الاستثمارات الخليجية من قطر والإمارات ستساعد مصر على شراء المواد الخام واستيراد البترول بعد ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية بسبب النزاع الروسي الأوكراني.