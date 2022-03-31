توقع انكماش اقتصادي كبير في روسيا وأوكرانيا هذا العام

فرانكفورت: توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الخميس أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% في العام الجاري وأن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاماً بسبب الحرب.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، توقع المصرف نمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني 3.5% هذا العام، وأن يتحسن الاقتصاد الروسي، 3%.