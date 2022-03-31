31 مارس , 2022
فرانكفورت: توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الخميس أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% في العام الجاري وأن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاماً بسبب الحرب.
وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، توقع المصرف نمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني 3.5% هذا العام، وأن يتحسن الاقتصاد الروسي، 3%.
كانت هذه تفاصيل خبر توقع انكماش اقتصادي كبير في روسيا وأوكرانيا هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.