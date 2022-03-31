هجمات صاروخية تدمر مستودعاً نفطياً جنوب شرقي أوكرانيا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دمرت هجمات صاروخية في مدينة دنيبرو بجنوب شرقي أوكرانيا مستودعاً نفطياً مملوءاً بالوقود، حسبما قال المسؤول الإقليمي ميكولا لوكاشوك على تيليغرام في وقت متأخر من مساء الأربعاء.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وحمّل لوكاشوك الجيش الروسي مسؤولية الضربة. ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل.

كما سقط صاروخ على مصنع في نوفوموسكوفسك شمال شرق دنيبرو يوم الأربعاء. ولم تسجل وفيات، حسبما قال فالنتين ريزنيشينكو من الإدارة الإقليمية لإقليم دنيبروبيتروفسك.

ولم تشهد دنيبرو الكثير من القصف حتى الآن في النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من شهر.

وتقول مصادر أوكرانية إن القوات الروسية أطلقت صواريخ مرتين على وحدة عسكرية بالقرب من المدينة، مما تسبب في أضرار جسيمة للثكنات.