تقارير: منع سفير كانبيرا في بكين من حضور محاكمة صحافية أسترالية في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

مُنع سفير كانبيرا لدى الصين من حضور محاكمة الصحافية الأسترالية تشينغ لي في بكين اليوم الخميس، وفق تقارير إعلامية.



وقال السفير غراهام فليتشر للصحافيين خارج محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في بكين، إن المسؤولين الصينيين منعوه من الوصول إلى محاكمة تشينغ.

ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد عن فليتشر: "لا ثقة لنا في صحة العملية التي تتم سراً"، وأضاف "ليست لدينا معلومات عن التهم أو الادعاءات ضد السيدة تشينغ، هذا جزء من السبب في أننا قلقون للغاية وليس لدينا أي أساس لفهم سبب احتجازها".

وقبض رسمياً على تشينغ، وهي مذيعة أخبار أسترالية من أصل صيني، منذ أكثر من عام للاشتباه في "إفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج" بعد 6 أشهر من الاحتجاز.

وأُخطرت كانبيرا ببداية محاكمتها اليوم الخميس، حسب ما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأسبوع الماضي.