بينيت يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح بعد الهجمات على تل أبيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإسرائيليين الذين يملكون سلاحاً إلى حمله بعد العمليات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين في الأيام الماضية، وفق موقع i24.



ونشر بينيت فيديو قال فيه: "إلى كل من يملك رخصة حمل السلاح، هذا وقت حمله" مطالباً مواطنيه بالإقبال على "التجند لتعزيز الأمان في البلدات والمدن الإسرائيلية"، مؤكداً "تشكيل لواء من حرس الحدود" قائلاً إنه أصدر تعليماته "لقوات الأمن بطرق باب كل من كانت له أي صلة بداعش".

وقال بينيت إنه ابتداءً من صباح الخميس سيعزز الجيش الإسرائيلي بـ15 كتيبة إضافية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنيد احتياطي لثلاث كتائب من حرس الحدود، موضحاً أن القوات الأمنية نفذت حتى الآن "أكثر من 200 عملية بين اعتقال أو استجواب. وأعدت تخطيطا لمنزل منفذ عملية تل أبيب في يعبد، تمهيداً لهدمه".