جورجيا تؤكد أن أوسيتيا الانفصالية تصوت على الانضمام إلى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أبدت منطقة أوسيتيا الجنوبية، التي انفصلت عن جورجيا، رغبتها في التصويت على اندماج مع الاتحاد الروسي.



واعتبر حاكم المنطقة في جنوب القوقاز، أناتولي بيبيلوف، على التلفزيون الرسمي الروسي الأربعاء، أن استفتاءً سيكون ضرورياً لمثل هذه الخطوة.

وقال بيبيلوف أيضاً: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي".

واعترفت روسيا بأوسيتيا الجنوبية دولة مستقلة في 2008 بعد حرب على جورجيا، مثل منطقة أبخازيا، ونشرت آلاف الجنود فيها.

وقال الزعيم البرلماني لأوسيتيا الجنوبية آلان تادتاييف لوكالة تاس الحكومية الروسية، إن الاستفتاء يجب أن ينظم "في المستقبل القريب".

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم البرلمان المحلي إن أبخازيا لا تخطط للانضمام إلى روسيا، ورغم أنها تعتبر موسكو شريكاً استراتيجياً وثيقاً، لكن أبخازيا "دولة مستقلة وفقاً للدستور".

وشنت روسيا حرباً ضد أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، مبررة ذلك من بين أمور أخرى بـ "تحرير" للمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا في دونيتسك ولوهانسك.

ثم تزايدت المخاوف من عودة القتال مرة أخرى في المناطق الموالية لروسيا في دول سوفيتية سابقة أخرى.