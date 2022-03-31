موسكو تؤكد أن أي وجود عسكري أمريكي أو أطلسي قرب أفغانستان...مرفوض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة تاس للأنباء الخميس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تعتبر وجود أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة، أو حلف شمال الأطلسي، في دول على الحدود مع أفغانستان أمراً مرفوضاً.



أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موافقة موسكو على استقبال أول دبلوماسي أفغاني ممثلاً لحكومة طالبان، مضيفاً أنه وصل إلى روسيا منذ الشهر الماضي.

وووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال لافروف في مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان: "أريد الإشارة إلى أن أول دبلوماسي أفغاني بعثته السلطات الجديدة وصل إلى موسكو الشهر الماضي، وحصل على اعتماد من وزارتنا".

وأشار إلى أن السلطات الأفغانية الجديدة "رغم نقص الخبرة الإدارية، والقيود المالية، والاقتصادية، والضغط العسكري والسياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، تنجح، بشكل عام، في الحفاظ على الدولة واقفة على قدميها".

وأضاف "هناك، في أفغانستان، بعض النتائج الإيجابية في مكافحة الإرهاب، وتبذل الجهود لاحترام حقوق الإنسان، وتعمل كابول بنشاط على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، نلاحظ التأسيس التدريجي للتعاون التجاري والاقتصادي، وقبل كل شيء مع دول المنطقة، التي تبدي هياكلها التجارية اهتماماً بأفغانستان، وتساهم كل هذه الاتصالات بالطبع في الاعتراف الدولي بالسلطات الأفغانية الجديدة".