شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يتلقى خطابا بالاستجابة لإدخال الصرف الصحى بإحدى مناطق شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، خطاب بالموافقة رسميا لإدخال الصرف الصحى لمنطقة الشرقاوية القديمة بحى غرب شبرا الخيمة.

وأكد على أن صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، رد بإفادة أنه قد تم تخصيص أرض إنشاء محطة صرف صحى للمنطقة، وتم الانتهاء من جميع الموافقات من حيث موافقة وزارة الرى والموارد المائية ووزارة البيئة والتخطيط العمرانى، وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وأنه جاري التجهيز والعمل لإنشاء محطة صرف صحى وإدخال المنطقة تحت غطاء خدمات الصرف الصحى.

وكان النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بتاريخ 15 نوفمبر 2021، بطلب إحاطة بشأن عدم إدخال الصرف الصحي بمنطقة الشرقاوية القديمة وتم مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب بحضور كل الأجهزة التنفيذية المعنية، وأوصت اللجنة بإدخال الصرف الصحي ووافقت محافظة القليوبية وشركة المياه والصرف الصحى وأكدت وزارة التخطيط على إدراج المشروع ضمن الخطة وللمتابعة تقدم بخطاب إلى صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء وتم الرد بالموافقة.