انتشال جثة سائق بعد اصطدام عجلتين على طريق حلة - نجف (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انتشال جثة سائق وانقاذ شخصين بعد اصطدام عجلتين على طريق حلة – نجف.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الإنقاذ في مركز رتل الطوارئ أنقذت مواطنيين اثنين وانتشلت جثة سائق عجلة نوع دوج بعد اصطدامها بعجلة نوع تريلة في حادث سير على طريق حلة - نجف مقابل العمارات السكنية".



واضاف البيان، أن "المفرزة تمكنت من اخراج المصابين وجثة المتوفي بكل مهنية باستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى".