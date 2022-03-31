انت الان تتابع خبر لاعب مانشستر يونايتد يقدم اعتذاره لجماهير العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مساء يوم الأربعاء: "أود أن أقدم الشكر إلى الشعب العراقي، على حبكم ودعمكم الذي كان دائمًا مستمرًا وبصورة رائعة".

وأضاف "أقدم اعتذاري لكم، لأنني لم أحقق السعادة التي يستحقها الشعب العراقي، وإن شاء الله، سيكون المستقبل مليئًا بالمفاجآت".



يذكر أن زيدان إقبال، لم يشارك مع المنتخب العراقي في مباراتيه الحاسمتين أمام الإمارات وسوريا، رغم استدعائه من قبل المدير الفني عبد الغني شهد، الذي طلب من لاعب مانشستر يونايتد الدخول في الدقائق الأخيرة من مباراة سوريا، لكنه رفض المشاركة بداعي الشد العضلي.

كما ظهر فيديو متداول لرئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، يطالب فيه المدرب، بإدخال زيدان إقبال في بداية الشوط الثاني من مباراة سوريا، لكن شهد فضل إشراك بشار رسن بدلاً منه.

وتعادل العراق أمام سوريا 1-1 في مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، ليستقر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويفشل في بلوغ الملحق.