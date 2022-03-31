انت الان تتابع خبر أسعار النفط تسجل تراجعاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل، صباح اليوم الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية بحث سحب نحو مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.