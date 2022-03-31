مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم لطالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الباكستاني، امس، مقتل ستة من جنوده في هجوم لعناصر محليين في حركة طالبان.



وذكر الجيش الباكستاني أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال غرب البلاد، على الحدود مع أفغانستان، وتبنته جماعة "حركة طالبان الباكستانية".

وأوضح الجيش أن "الهجوم وقع في مدينة تانك وتبنته الحركة غير المرتبطة تنظيميا بطالبان الأفغانية".

وقال الجيش، في بيان: "خلال تبادل كثيف لاطلاق النار استشهد 6 جنود بعدما قاتلوا ببسالة".

وأعلنت الحركة في بيان أنها "قتلت أو جرحت أكثر من 30 جنديا".

وكثيرا ما يضخم المتطرفون من حجم مكاسبهم بشأن حجم الخسائر التي تتكبدها أو تتأخر في إعلانها.