رئيس الوزراء البريطاني: لا نهدف إلى إزاحة الرئيس الروسي عن الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إن الغرب لا يهدف إلى إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحكم.



وتابع جونسون "ينبغي أن نستمر في تشديد العقوبات المفروضة على موسكو حتى يخرج كل جندي روسي من أوكرانيا".

وقبل أيام، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بريطانيا ستزيد الضغوط الاقتصادية على روسيا.

وقال مكتب جونسون في بيان "الرئيس زيلينسكي قدم تحديثا بشأن تطورات المفاوضات، واتفق الزعيمان على التنسيق بشكل وثيق في الأيام المقبلة."

وتابع البيان "كرر رئيس الوزرء القول بأن المملكة المتحدة ستبقي وستزيد الضغط الاقتصادي على نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين."

ودخلت الحرب في أوكرانيا، يومها الـ35، الأربعاء، وسط قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق في شرق وجنوب البلاد.

ومنذ بداية الحرب، يتحدث كل طرف عن خسائر ضخمة في الطرف الآخر، والسيطرة على مدن أو استردادها، دون أن يكون هناك إمكانية للتحقق من الموقف على الأرض بسبب الظروف الأمنية.