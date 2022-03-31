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الرئيس بوتين يحظر استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية من 2025

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسومًا يحظر استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بالمؤسسات الروسية بحلول 2025.

 

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الأربعاء.

 

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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