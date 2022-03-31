الرئيس بوتين يحظر استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية من 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسومًا يحظر استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بالمؤسسات الروسية بحلول 2025.



جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الأربعاء.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.