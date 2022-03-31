سلوفاكيا تطلب من روسيا تقليص بعثتها الدبلوماسية لديها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت سلوفاكيا، روسيا، الأربعاء، بتقليص بعثتها الدبلوماسية على أراضيها.



والأسبوع الماضي، أعلنت سلوفاكيا، طرد 3 دبلوماسيين روس على خلفية العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في سلوفاكيا إنها قررت طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية بناء على معلومات مخابراتية وإنه يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها "في الوقت ذاته تحث بشدة سفارة الاتحاد الروسي على أن يقوم ممثلوها بأنشطتهم بما يتماشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وتوترت العلاقات بين سلوفاكيا وروسيا بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث كشفت السلطات السلوفاكية عن نيتها استضافة قوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وصواريخ باتريوت الدفاعية التابعة للحلف على أراضيها.