وزارة الدفاع الروسية: حققنا هدف المرحلة الأولى من العملية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، الأربعاء، تحقيق هدف المرحلة الأولى من العملية في أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنها "تعيد تجميع قواتها المشاركة في عمليتها بأوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنيهوف وفقا للخطط المطروحة".

وكان كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، قال، إن "كييف أبدت استعدادا للوفاء بالمطالب الروسية الأساسية".

وأضاف ميدينسكي، في تصريحات للتلفزيون الروسي، أن "أوكرانيا عبرت كتابة عن استعدادها للتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتبني وضع عدم الدخول في تحالفات".

فضلا عن "تخليها عن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والالتزام بعدم استضافة قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".

وأردف أن "أوكرانيا وافقت على ألا تجري تدريبات عسكرية مع جيوش أجنبية إلا بالاتفاق مع دول ضامنة منها روسيا".

وتابع ميدينسكي: "هذا هو جوهر وفحوى وأهمية الوثيقة التي وافقت عيلها أوكرانيا على.. مستوى رفيع. غير أن العمل مستمر والمفاوضات مستمرة".

وكان ميدينسكي يتحدث غداة محادثات في إسطنبول، قالت خلالها روسيا إنها ستقلص بشدة العمليات العسكرية قرب كييف ومدينة تشيرنيهوف بشمال أوكرانيا لتعزيز الثقة، وهو التزام شككت فيه كييف والحكومات الغربية.

وقال إن "روسيا لن تتخلى عن إصراراها على اعتراف أوكرانيا بخسارة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، واستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا واللتين تشكلان منطقة دونباس".

واستطرد: "أريد التأكيد في إطار منفصل على أن موقف بلادنا من حيث المبدأ فيما يخص شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير".

وهذه نقطة شائكة رئيسية بالنسبة لأوكرانيا، التي تقول إنها لن تقدم أي تنازلات إزاء وحدة أراضيها.