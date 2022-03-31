وزير الخارجية الأمريكي: أجريت "نقاشا رائعا" مع ولي عهد أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه أجرى "نقاشا رائعا" مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أول أمس.



وتابع بلينكن "أوضحت لولي عهد أبوظبي الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها مع الإمارات".

وأضاف "أجريت نقاشا بناءً مع ولي عهد أبوظبي بشأن حرب أوكرانيا".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد استقبل أنتوني بلينكن.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بلينكن، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.