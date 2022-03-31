الرئيس الأمريكي يحصل على جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض حصول الرئيس الأمريكي جو بايدن على الجرعة الرابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، امس الأربعاء.



يأتي هذا بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استعدادها من أجل إقرار جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لأي شخص يبلغ من العمر 50 عاماً أو أكثر.

ومن المرتقب أن تستهدف الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة المعززة الأولى قبل 4 أشهر على الأقل.

إضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يأتون على رأس الفئات الموصي لها بأخذ الجرعات المعززة من لقاح كورونا.

وكان بايدن حصل على الجرعة الأولى من اللقاح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تلقى الرئيس الأمريكي لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن حينها إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستحق الشكر على مجهودها في التوصل إلى اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

ويشجع الرئيس بايدن البالغ 78 عاما على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا، بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.