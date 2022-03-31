الرئاسة الموريتانية: بموجب مرسوم رئاسي تم تعيين محمد بلال مسعود رئيسا للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الأربعاء، تكليف محمد ولد بلال مسعود بتشكيل الحكومة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني لـ"ولد بلال"، الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وخلال الاستقبال كلف الغزواني، محمد ولد بلال، رئيس الوزراء المستقيل، بتشكيل حكومة جديدة.

وشكر ولد بلال، في تصريحات بعد اللقاء، الرئيس على هذه الثقة، مؤكدا أن "الحكومة المقبلة ستكون قريبة من المواطن وستعمل على تجسيد ما يطمح إليه رئيس الجمهورية للبلاد".

وأضاف أن "اللقاء كان كذلك مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة، وتشخيص وضعية البلاد وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا".