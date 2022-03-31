شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار اليوم في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، الأربعاء، وقف لإطلاق النار، صباح الخميس، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وأضافت في بيان "لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير/شباط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس".

وأضاف: "نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيت بيدنجفيلد، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تدرس خيارات لتوسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وستكشف عن المزيد في هذا الصدد في الأيام المقبلة".

وأضافت بيدنجفيلد، متحدثة في الإفادة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يواصل بحث خيارات لتوسيع العقوبات وسيكون هناك المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة.

وفرض بايدن مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على الغزو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث، الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تزويد الجيش الأوكراني بقدرات عسكرية "إضافية" لمساعدته في "الدفاع عن بلاده"، وفق البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة في بيان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين استغرقت 55 دقيقة إنهما "ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لأوكرانيا على صعيد المساعدة الأمنية".

إضافة إلى "الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها لتحديد القدرات الإضافية لمساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن بلاده".

وتابع البيت الأبيض "كما أبلغ الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم منح الحكومة الأوكرانية مبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة للميزانية".

وكتب الرئيس الأوكراني، من جانبه، في تغريدة أنه "عرض تحليله للوضع في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، غداة جلسة جديدة من المحادثات بين كييف وموسكو.

وأضاف: "تحدثنا عن دعم دفاعي محدد وحزمة عقوبات جديدة مشددة ومساعدات مالية وإنسانية ضخمة".