وزير الخارجية الروسي: موسكو قلقة إزاء خطط تنظيم داعش لزعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء خطط تنظيم داعش لزعزعة الاستقرار بآسيا الوسطى.



وقال لافروف إن روسيا لن تقبل أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة أو حلف الناتو في الدول الحدودية مع أفغانستان.

وخلال مؤتمر يركز على أفغانستان في الصين، أكد أن أول دبلوماسي تعينه حكومة طالبان بدأ العمل في موسكو الشهر الماضي بعد أن اعتمدته روسيا.

ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على انسحاب أمريكا من أفغانستان، لا يزال تهديد الفرع الأفغاني لتنظيم داعش يؤرق قيادة البنتاجون.

ووفقا لموقع صوت أمريكا، فقد حذرت تقديرات استخباراتية مختلفة للولايات المتحدة ودول أخرى من أن الجماعة، المعروفة باسم داعش خراسان، تضاعف حجمها تقريبًا إلى أكثر من 4000 مسلح عقب استيلاء طالبان على أفغانستان العام الماضي.

وتشير المعلومات الاستخبارية التي تشاركها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن المجموعة أعطت الأولوية لاستعادة الأراضي وتسيطر الآن على بعض المناطق المحدودة في شرق أفغانستان. كما لاحظ مسؤولو المخابرات الغربية والمنظمات الإنسانية مؤشرات على أن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان يمهد الطريق لتوسيع شبكاته بين دول جوار أفغانستان.