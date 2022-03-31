شكرا لقرائتكم خبر عن خطر النمو السكانى.. جهود كبيرة من الدولة لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الدولة بالاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكانى، ويأتى مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة لمواجهة الزيادة السكانية.

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تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" كشف عن الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.