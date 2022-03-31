أبرزها هبوط سعر الدولار.. رئيس"خطة النواب" يكشف مزايا الوديعة السعودية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، هبوط سعر الدولار، عقب إعلان المملكة العربية السعودية، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوديعة السعودية تأتي في ظل التعاون بين الأشقاء العرب حال الأزمات، خصوصا الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار جائحة كورونا، موجها الشكر إلى المملكة العربية السعودية التي تدعم الدولة المصرية باعتبارها المظلة الأساسية العربية.

وأضاف أن هذا المبلغ يخفف الضغط على سعر الصرف، ويقلل لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي، ويقلل أيضًا من الاقتراض، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تحتاجه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يقلل الضغط على سعر الصرف.

وأشار إلى أن خروج صناديق الاستثمار الأجنبية من مصر في حالة الحرب والأزمات، جعل مصر تلجأ إلى النقد الأجنبي تجنبًا للضغط وسعر الصرف وهذا ما حدث لكنه تم في حدود 15%، وبهذه الوديعة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيقلل الضغط على سعر الصرف ويعود مرة أخرى إلى الاتجاه نحو الهبوط وتكون الأسعار أقل، وبالتالي تستقر الأمور من حيث معدلات التضخم في مصر، لأن سعر الصرف عندما يترفع يؤثر على الأسعار بصفة عامة.