شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 7 جثث بعد انقلاب قارب في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سكان إن منقذين انتشلوا ما لا يقل عن سبع جثث بينما فقد نحو 12 شخصا بعد انقلاب قارب معظم راكبيه نساء وأطفال في شمال وسط نيجيريا يوم الأربعاء.

وقال اثنان من سكان قرية غوني بولاية النيجر إن ركاب القارب كانوا يحاولون الهرب من مسلحين هاجموا قريتهم في منطقة مونيا.

وترهب عصابات معروفة محليا بقطاع الطرق مناطق في شمال نيجيريا منذ سنوات وترتكب عمليات خطف جماعية لطلب الفدية وتجبر الآلاف على الفرار.

وقال كبيرو موسى، وهو من سكان غوني، لرويترز عبر الهاتف إن زوجته وطفله البالغ من العمر سبع سنوات كانا من بين أكثر من 20 شخصا استقلوا القارب الخشبي وأنهما مفقودان.

وأضاف "عندما سمعنا معلومات عن توجه قطاع طرق مسلحين إلى قريتنا، وضعنا عائلاتنا فورا على متن قارب للهرب. ولسوء الحظ انقلب قاربهم وسط النهر".

وقال وزيري موازو، وهو مدرس لتلاميذ المرحلة الابتدائية وكان ضمن فريق الإنقاذ، إن الضحايا كانوا يعبرون إلى الجانب الآخر من نهر غوني-زومبا عندما انقلب القارب. وأضاف أن سبع جثث انتشلت حتى